В ЕС сегодня не пришли к согласию по введению COVID-паспортов

"Европейские министры иностранных дел встретились во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить детали "зеленого сертификата", который ЕС намерен ввести в июне, однако в переговорах между Европейской комиссией, законодателями ЕС и правительствами ЕС еще не достигнуто соглашение", - пишет агентство.

Переговоры были проведены на фоне открытия ряда стран из-за падения уровня заражения коронавирусом в преддверии сезона летних каникул.

Министр по европейским вопросам Германии Майкл Рот заявил журналистам, что надеется на решение вопроса в течение недель.

"Это важно не только для стран, которые зависят от туризма, но для всех нас: это четкий сигнал для свободы передвижения и мобильности в Европейском Союзе", - сказал Рот в Брюсселе.

"Мы должны отправить четкий сигнал о том, что мы прогрессируем. Это очень важно, учитывая лето", - добавил он.

Запуск сертификата вакцинации позволит вакцинированным, вылеченным от COVID-19 или лицам с отрицательными результатами тестов, легче передвигаться в пределах ЕС, где ограничения передвижения уже больше года негативно влияют на туристическую индустрию.