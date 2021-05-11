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В ЕС сегодня не пришли к согласию по введению COVID-паспортов

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 16:28
В ЕС сегодня не пришли к согласию по введению COVID-паспортов Фото: в ЕС пока не пришли к согласию относительно COVID-паспортов (freepik.com)
Автор: Андрей Василюк

Министры иностранных дел ЕС 11 мая встретились в Брюсселе по введению "зеленых" сертификатов вакцинации против коронавируса. Однако в переговорах между Европейской комиссией, законодателями ЕС и правительствами ЕС согласие пока не достигнуто.

Об этом сообщает Reuters.

"Европейские министры иностранных дел встретились во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить детали "зеленого сертификата", который ЕС намерен ввести в июне, однако в переговорах между Европейской комиссией, законодателями ЕС и правительствами ЕС еще не достигнуто соглашение", - пишет агентство.

Переговоры были проведены на фоне открытия ряда стран из-за падения уровня заражения коронавирусом в преддверии сезона летних каникул.

Министр по европейским вопросам Германии Майкл Рот заявил журналистам, что надеется на решение вопроса в течение недель.

"Это важно не только для стран, которые зависят от туризма, но для всех нас: это четкий сигнал для свободы передвижения и мобильности в Европейском Союзе", - сказал Рот в Брюсселе.

"Мы должны отправить четкий сигнал о том, что мы прогрессируем. Это очень важно, учитывая лето", - добавил он.

Запуск сертификата вакцинации позволит вакцинированным, вылеченным от COVID-19 или лицам с отрицательными результатами тестов, легче передвигаться в пределах ЕС, где ограничения передвижения уже больше года негативно влияют на туристическую индустрию.

Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему covid-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренным в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, которая позволила бы свободно путешествовать в Европу. Сейчас Украина "серьезно ведет переговоры" об унификации COVID-паспорта с Евросоюзом.

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