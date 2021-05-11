В ЕС сегодня не пришли к согласию по введению COVID-паспортов
Министры иностранных дел ЕС 11 мая встретились в Брюсселе по введению "зеленых" сертификатов вакцинации против коронавируса. Однако в переговорах между Европейской комиссией, законодателями ЕС и правительствами ЕС согласие пока не достигнуто.
Об этом сообщает Reuters.
"Европейские министры иностранных дел встретились во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить детали "зеленого сертификата", который ЕС намерен ввести в июне, однако в переговорах между Европейской комиссией, законодателями ЕС и правительствами ЕС еще не достигнуто соглашение", - пишет агентство.
Переговоры были проведены на фоне открытия ряда стран из-за падения уровня заражения коронавирусом в преддверии сезона летних каникул.
Министр по европейским вопросам Германии Майкл Рот заявил журналистам, что надеется на решение вопроса в течение недель.
"Это важно не только для стран, которые зависят от туризма, но для всех нас: это четкий сигнал для свободы передвижения и мобильности в Европейском Союзе", - сказал Рот в Брюсселе.
"Мы должны отправить четкий сигнал о том, что мы прогрессируем. Это очень важно, учитывая лето", - добавил он.
Запуск сертификата вакцинации позволит вакцинированным, вылеченным от COVID-19 или лицам с отрицательными результатами тестов, легче передвигаться в пределах ЕС, где ограничения передвижения уже больше года негативно влияют на туристическую индустрию.
Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему covid-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренным в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.
Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, которая позволила бы свободно путешествовать в Европу. Сейчас Украина "серьезно ведет переговоры" об унификации COVID-паспорта с Евросоюзом.