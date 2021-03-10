В ЕС считают, что вакцина AstraZeneca не является причиной смерти женщины в Австрии

"В настоящее время нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты этой вакцины", - говорится в заявлении.

При этом в ведомстве считают, что дефект качества препарата считается маловероятным, однако качество партии исследуется.

Партия вакцины AstraZeneca под номером ABV5300 была доставлена ​​в 17 стран Европейского союза и включает 1 млн доз вакцины.

"Имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом", - отметили в EMA.