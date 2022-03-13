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ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного, - Борель

Автор: Анна Шиканова

В Евросоюзе осуждают похищение мэров российскими оккупантами и считают это очередной атакой на демократические институты в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими вооруженными силами", - написал Боррель в своем Twitter.

Он добавил, что это очередная атака на демократические институты в Украине и попытка создания нелегитимных альтернативных государственных структур в суверенной стране.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что Жозеп Боррель высказал опасения о том, что Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО.

А также мы писали о том, что по мнению Борреля, бесполетная зона над Украиной могла бы привести к третьей мировой.

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Евросоюз