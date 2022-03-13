ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного, - Борель

"ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими вооруженными силами", - написал Боррель в своем Twitter.

Он добавил, что это очередная атака на демократические институты в Украине и попытка создания нелегитимных альтернативных государственных структур в суверенной стране.

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