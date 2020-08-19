ЕС решил ввести санкции против ответственных за фальсификации и насилие в Беларуси

Европейский союз в ближайшее время введет санкции против значительного числа беларусских должностных лиц "за насилие, репрессии и фальсификацию выборов".

Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

По его словам, ЕС вскоре наложит санкции на "значительное число" лиц в Беларуси.

Кроме того, Брюссель призывает Минск найти мирный выход из кризиса.

Мишель также подчеркнул, что Евросоюз поддерживает предложение ОБСЕ по диалогу между властью и оппозицией.

Отметим, в Европейском союзе считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко лишен демократической легитимности: такая позиция связана с тем, что в Евросоюзе не признали результаты президентских выборов в Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. При этом в Евросоюзе и других мировых странах выступили с заявлениями, в которых не признали результаты голосования. В то же время в Беларуси начали массовые протесты, для разгона которых правоохранители применяли силу.