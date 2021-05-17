В ЕС рекомендуют увеличить срок хранения вакцины Pfizer в обычных холодильниках

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендует увеличить время хранения в обычных холодильниках вакцины против COVID-19 компании Pfizer-BioNTech с пяти дней до 31 дня. Речь идет о хранении неоткрытых флаконов.

"Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что рекомендует увеличить время хранения вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer-BioNTech, с пяти дней до 31 дня для неоткрытого флакона, что хранится в обычных холодильниках при температуре от 2° C до 8° C", - пишет агентство.

Отмечается, что до 31 дня разрешается хранение вакцины в температурных условиях от 2° C до 8° C.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал прибытие в Украину более 473 тысяч доз вакцины Pfizer для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Он сообщил, что ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания через "Дію"

Ранее сообщалось, что новая партия вакцины Pfizer начнет прибывать в Украину частями уже в конце мая. Планируется, что уже с 24 мая эту партию начнут развозить по областям. Тогда и начнется вакцинация педагогов.

Также в Министерстве здравоохранения объяснили, почему вакцинация педагогов начнется к началу следующего учебного года.