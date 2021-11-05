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ЕС рекомендует странам Европы открыть границы для вакцинированных туристов

Автор: РБК-Украина

Европейский Союз рекомендовал странам-членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников. Однако при этом туристы также должны будут сдать тест при пересечении границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только туристических путешествий. В условиях улучшения ситуации с коронавирусом в Евросоюзе могут принять решение о возвращении той или иной страны (в зависимости от ситуации с COVID в той стране) в "зеленый список".

"МИД Украины призывает украинских граждан активно вакцинироваться и продолжать добросовестно соблюдать противоэпидемические требования, чтобы в дальнейшем предотвратить ухудшение эпидемической ситуации, которая влияет и на свободу передвижения", - заявили в ведомстве.

Напомним, что очередная волна коронавируса набирает обороты и вряд ли завершится до Нового года.

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