ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

ЕС рекомендует странам Европы открыть границы для вакцинированных туристов

Новина українською →
Европа, Пятница 05 ноября 2021 15:35
ЕС рекомендует странам Европы открыть границы для вакцинированных туристов Фото: странам Европы рекомендовано открывать границы для туристов c прививками от COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейский Союз рекомендовал странам-членам ЕС открывать границы для полностью вакцинированных путешественников. Однако при этом туристы также должны будут сдать тест при пересечении границ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что временные ограничения ЕС не являются отменой безвиза и касаются только туристических путешествий. В условиях улучшения ситуации с коронавирусом в Евросоюзе могут принять решение о возвращении той или иной страны (в зависимости от ситуации с COVID в той стране) в "зеленый список".

"МИД Украины призывает украинских граждан активно вакцинироваться и продолжать добросовестно соблюдать противоэпидемические требования, чтобы в дальнейшем предотвратить ухудшение эпидемической ситуации, которая влияет и на свободу передвижения", - заявили в ведомстве.

Напомним, что очередная волна коронавируса набирает обороты и вряд ли завершится до Нового года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европа
NEWS
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин