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В ЕС рекомендовали применение COVID-таблеток от Merck и начали оценку препарата Pfizer

Автор: Валерия Полищук

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало применение таблеток от коронавируса компании Merck. В то же время агентство начало оценку таблеток от компании Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EMA.

"Комитет по лекарственным средствам для человека ЕМА (CHMP) выпустил рекомендации по применению препарата Lagevrio (также известного как "Молнупиравир") для лечения COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что препарат может быть использован для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.

"Lagevrio следует назначать как можно скорее после постановки диагноза COVID-19 и в течение 5 дней после начала симптомов. Препарат, который выпускается в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней", - говорится в сообщении.

В то же время в EMA сообщили, что изучают данные о применении препарата "Пакловида", разработанного компанией Pfizer.

"EMA начинает это рассмотрение для поддержки национальных органов, которые могут принять решение о его раннем применении для лечения COVID-19, например, в условиях чрезвычайной ситуации, до получения разрешения на продажу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Pfizer попросил Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить экстренное использование своих экспериментальных таблеток от коронавируса.

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