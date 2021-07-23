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В ЕС разрешили использование вакцины Moderna для подростков

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Амстердам, Пятница 23 июля 2021 16:26
В ЕС разрешили использование вакцины Moderna для подростков Фото: EMA одобрил применение Moderna для подростков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) позволил применение вакцины Spikevax (Moderna) для детей в возрасте от 12 лет. Применять вакцину для детей можно с той же дозировкой, что и для взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление EMA.

"Применение вакцины Spikevax для детей от 12 до 17 лет будет таким же, как для людей в возрасте от 18 лет. Вакцина вводится в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в 4 недели", - отметили в регуляторе.

По данным EMA, исследования показали, что побочные эффекты от Spikevax у детей такие же, как и у взрослых. К эффектам относятся - боль и отек в месте укола, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, увеличение лимфоузлов, тошнота и жар.

В то же время исследование показало очень высокую эффективность вакцины у детей. В частности, из 2163 детей, получивших вакцину, ни один не заразился коронавирусом, по сравнению с четырьмя из 1073 детей, получивших плацебо.

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