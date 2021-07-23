В ЕС разрешили использование вакцины Moderna для подростков

Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) позволил применение вакцины Spikevax (Moderna) для детей в возрасте от 12 лет. Применять вакцину для детей можно с той же дозировкой, что и для взрослых.

"Применение вакцины Spikevax для детей от 12 до 17 лет будет таким же, как для людей в возрасте от 18 лет. Вакцина вводится в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в 4 недели", - отметили в регуляторе.

По данным EMA, исследования показали, что побочные эффекты от Spikevax у детей такие же, как и у взрослых. К эффектам относятся - боль и отек в месте укола, боль в мышцах и суставах, усталость, головная боль, увеличение лимфоузлов, тошнота и жар.