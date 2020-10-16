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Ответственные за отравления Навального: Германия объяснила санкции против россиян

Автор: РБК-Украина

Российские граждане, в отношении которых ЕС ввел санкции, могут рассматриваться как ответственные за отравление Алексея Навального. Это "сигнал" от европейцев для Москвы.

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Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

По его словам, меры направлены на отдельных лиц и учреждение, "которые могут рассматриваться в качестве ответственных за это преступление".

Маас отметил, что отравление Навального "бросает тень" на отношения Евросоюза и России.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия даст ответ на новые санкции Евросоюза, которые ввели из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Он назвал их сознательным недружественным шагом ЕС.

Напомним, 15 октября Европейский союз ввел санкции против Российской Федерации из-за отравления Навального. Они предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Кроме того, еще одна страна присоединится к санкциям ЕС против России по делу Навального.

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