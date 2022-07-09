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ЕС работает на ужесточением контроля за выполнением санкций против России, - WSJ

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Брюссель, Суббота 09 июля 2022 23:33
ЕС работает на ужесточением контроля за выполнением санкций против России, - WSJ Фото: ЕС работает на ужесточением контроля за выполнением санкций против России (getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ЕС обсуждает новые меры, призванные усилить контроль за выполнением санкций против России внутри блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В частности, обсуждаются новые меры, которые могут закрыть лазейки, ужесточить правоприменение санкций и улучшить обмен данными между странами ЕС.

Самая проблемная сейчас область применения санкций в Европе - это выявление и заморозка активов, принадлежащих попавшим под санкции россиянам, утверждает издание.

В основе проблемы - разделение полномочий между Еврокомиссией, которая определяет санкционную политику, и многочисленными национальными министерствами, надзорными органами и отраслевыми группами, которым предлагается эти санкции интерпретировать и применять.

В Евросоюзе нет единого правоприменительного подразделения, подобного Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, который может штрафовать нарушителей санкций внутри страны и за рубежом.

Кроме того, полномочия Брюсселя по расследованию нарушений ограничены, так как власти ЕС "опасаются разгневать национальные правительства", отмечает WSJ.

Евросоюз утверждает, что заморозил активы попавших под санкции россиян стоимостью более 14 млрд долларов, но чиновники признают, что могут многое упускать, пишет WSJ. Сложности, в частности, вызывают попытки определить истинных владельцев активов, которые могут оформляться на зарубежные компании и трасты или на родственников.

Сейчас власти ЕС, как пишет WSJ, работают над совершенствованием законодательства и создают целевые группы для контроля за выполнением санкциями, отмечает издание. Последний, шестой пакет санкций Евросоюз ввел в начале июня.

Напомним, что Европейский союз начал работу над новыми санкциями против РФ, которые коснутся, в частности, российского золота.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля.

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