ЕС просит разработчиков вакцин изучить их влияние на новые мутации COVID
Разработчиков вакцин, разрешенных к применению в Европейском союзе, просят изучить, насколько их разработки эффективны в отношении новых штаммов коронавируса. Такую просьбу озвучило Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Агентство попросило всех разработчиков вакцин изучить, защищает ли их вакцина от новых вариаций вируса, например тех, которые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, и предоставить соответствующие данные", - указано в сообщении ЕМА.
Ведомство собирает аналитические данные для того, чтобы определить, нужно ли дорабатывать вакцины после новых мутаций вируса. В организации рассчитывают, что комплексное исследование покажет, какой стратегии следует придерживаться в случае с COVID-вакцинами.
На данный момент агентство одобрило в Евросоюзе использование трех вакцин: разработанной компаниями Pfizer и BioNTech вакцины Comirnaty, а также вакцины компаний Moderna и AstraZeneca.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах. Их общее число достигло 86.
Как писало РБК-Украина, недавно британские врачи заявили, что коронавирус может мутировать от лечения антителами.