ЕС продолжал экспортировать оружие в Россию после 2014 года, - расследование

Согласно расследованию журналистов Investigative Europe, Европейский союз продолжал экспортировать вооружения в России даже после того, как страна захватила Донбасс и Крым. Часть вооружения враг может использовать против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Среди военной техники могут быть ракеты, бомбы, торпеды, пушки и ракеты, наземные транспортные средства и корабли", - пишет пресс-служба.

Фото: ЕС продолжал экспортировать оружие в Россию после 2014 года (https://t.me/spravdi)

Несмотря на эмбарго, начиная с 2014 года страны ЕС экспортировали в Россию оружия на 346 млн евро.

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