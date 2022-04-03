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ЕС продолжал экспортировать оружие в Россию после 2014 года, - расследование

Фото: ЕС продолжал экспортировать оружие в Россию после 2014 года (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно расследованию журналистов Investigative Europe, Европейский союз продолжал экспортировать вооружения в России даже после того, как страна захватила Донбасс и Крым. Часть вооружения враг может использовать против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Несмотря на эмбарго, начиная с 2014 года страны ЕС экспортировали в Россию оружия на 346 млн евро.

Фото: ЕС продолжал экспортировать оружие в Россию после 2014 года (https://t.me/spravdi)

"Среди военной техники могут быть ракеты, бомбы, торпеды, пушки и ракеты, наземные транспортные средства и корабли", - пишет пресс-служба.

К экспорту причастны:

  • Франция;
  • Германия;
  • Италия;
  • Австрия;
  • Болгария;
  • Чехия;
  • Хорватия;
  • Финляндия;
  • Словакия;
  • Испания.

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