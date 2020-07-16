В ЕС призвали Россию взять ответственность за убийство медика на Донбассе

Убийство военного медика на Донбассе является нарушением Россией минских договоренностей и мормандского формата переговоров. Европейский союз ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность за это.

Об этом говорится в заявлениив заявлении, опубликованном в Twitter представительства Евросоюза в Украине.

"Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство военного медика, являются нарушением минских соглашений, договоренностей саммита в Нормандии и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

В представительстве ЕС отметили, что "все стороны" должны выполнять обязательства".

Пресс-секретарь представительства ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали обратила внимание на то, что убитый медик пытался эвакуировать тело погибшего военного, сообщает Радіо Свобода.

"Необходимо продемонстрировать максимальную сдержанность, чтобы деэскалировать ситуацию и восстановить уважение к международному гуманитарному праву. Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные группировки, которые поддерживает, и полностью выполнит свои обязательства по минским соглашениям", - сказала Массрали.

Напомним, боевики обстреляли медицинскую бригаду во время эвакуации тела погибшего военного, несмотря на предварительное подтверждение режима "тишины".

По данному факту прокуратура открыла дело, квалифицировав действия боевиков как военное преступление.

До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство медика на Донбассе имеет признаки военного преступления.