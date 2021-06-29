В ЕС призвали НКРЭКУ расследовать махинации на рынке электроэнергии

"Мы призываем НКРЭКУ использовать свои полномочия для мониторинга рынка и начала расследований там, где есть признаки манипуляций. Потенциальные манипуляции не должны становиться причиной ограничений, которые выходят за пределы разумного и необходимого рыночной практики", - говорится в письме.

В Энергосообществе указали, что некоторые участники рынка сознательно подают заявки на продажу электроэнергии без намерения поставить электроэнергию, что имеет все признаки спекуляций.

Для этого Энергосообщество рекомендовало НКРЭКУ устранить дисбаланс с ценами на балансирующем рынке и внести коррективы в правила работы рынка.

Помимо этого, Секретариат Энергосообщетсва указал, что существующие на украинском рынке price caps (ценовые ограничения) искажают рыночные индикативы и должные быть приведены к европейской практике.

"Поэтому, мы просим НКРЭКУ воздержаться от принятия проекта Методологии ценовых ограничений, опубликованной для общественного обсуждения в марте этого года", - говорится в письме.

Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошло на конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

Махинации и схемы "торговли воздухом" в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.