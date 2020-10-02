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ЕС призвал к прозрачному расследованию отравления Навального

Автор: РБК-Украина

Саммит Евросоюза осуждает применение химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального. ЕС призывает к прозрачному расследованию ситуации с отравлением политика.

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Об этом на пресс-конференции заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Что касается вопроса о покушении на оппозиционера Навального, мы заслушали канцлера ФРГ Ангелу Меркель, потому что Германия приняла его в свою больницу. Мы осуждаем использование военного химического оружия, призываем к прозрачному расследованию. На следующем саммите, который пройдет уже через пару недель, мы вернемся к обсуждению этого вопроса", - сказал Мишель.

Напомним, правительство Германии передало результаты проб российского оппозиционера Алексея Навального экспертам ОЗХО.

В ОЗХО выразили "серьезную озабоченность" из-за сообщения об отравлении Навального ядом класса "Новичок".

Отметим, что Навальный полностью пришел в сознание в клинике "Шарите". Он находился в коме с 20 августа после того, как он потерял сознание в самолете и был госпитализирован в больницу Омска. Через два дня его вывезли в Берлин, где и было установлено отравление боевым ядом.

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