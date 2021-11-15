UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС признал цифровые COVID-сертификаты Грузии, Молдовы и еще двух стран

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 15 ноября, Евросоюз признал цифровые COVID-сертификаты еще четырех стран. В частности, Молдовы, Грузии, Сербии и Новой Зеландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

"Сегодня мы приветствуем Грузию, Молдову и Сербию в нашей системе COVID-сертификатов ЕС", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уже 49 стран и территорий на пяти континентах подключены к электронной системе.

Решение вступает в силу со вторника, 16 ноября.

Система цифровых COVID-сертификатов ЕС включает три различных типа сертификатов COVID-19: сертификат вакцинации, результата теста на коронавирус и документ о выздоровлении. Цифровой COVID-сертификат ЕС может быть выдан и использован во всех государствах-членах ЕС для облегчения свободного передвижения во время пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзГрузияМолдоваСербияНовая Зеландия