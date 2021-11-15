ЕС признал цифровые COVID-сертификаты Грузии, Молдовы и еще двух стран

"Сегодня мы приветствуем Грузию, Молдову и Сербию в нашей системе COVID-сертификатов ЕС", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уже 49 стран и территорий на пяти континентах подключены к электронной системе.

Решение вступает в силу со вторника, 16 ноября.

Система цифровых COVID-сертификатов ЕС включает три различных типа сертификатов COVID-19: сертификат вакцинации, результата теста на коронавирус и документ о выздоровлении. Цифровой COVID-сертификат ЕС может быть выдан и использован во всех государствах-членах ЕС для облегчения свободного передвижения во время пандемии.