ЕС признал цифровые COVID-сертификаты Грузии, Молдовы и еще двух стран

В понедельник, 15 ноября, Евросоюз признал цифровые COVID-сертификаты еще четырех стран. В частности, Молдовы, Грузии, Сербии и Новой Зеландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии .

"Сегодня мы приветствуем Грузию, Молдову и Сербию в нашей системе COVID-сертификатов ЕС", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уже 49 стран и территорий на пяти континентах подключены к электронной системе.

Решение вступает в силу со вторника, 16 ноября.

Система цифровых COVID-сертификатов ЕС включает три различных типа сертификатов COVID-19: сертификат вакцинации, результата теста на коронавирус и документ о выздоровлении. Цифровой COVID-сертификат ЕС может быть выдан и использован во всех государствах-членах ЕС для облегчения свободного передвижения во время пандемии.