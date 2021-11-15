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ЕС признал цифровые COVID-сертификаты Грузии, Молдовы и еще двух стран

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Понедельник 15 ноября 2021 18:43
ЕС признал цифровые COVID-сертификаты Грузии, Молдовы и еще двух стран Фото: ЕС признал цифровые COVID-сертификаты Грузии, Молдовы и еще двух стран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 15 ноября, Евросоюз признал цифровые COVID-сертификаты еще четырех стран. В частности, Молдовы, Грузии, Сербии и Новой Зеландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

"Сегодня мы приветствуем Грузию, Молдову и Сербию в нашей системе COVID-сертификатов ЕС", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что уже 49 стран и территорий на пяти континентах подключены к электронной системе.

Решение вступает в силу со вторника, 16 ноября.

Система цифровых COVID-сертификатов ЕС включает три различных типа сертификатов COVID-19: сертификат вакцинации, результата теста на коронавирус и документ о выздоровлении. Цифровой COVID-сертификат ЕС может быть выдан и использован во всех государствах-членах ЕС для облегчения свободного передвижения во время пандемии.

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