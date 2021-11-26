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ЕС может приостановить авиасообщение с Южной Африкой из-за нового COVID-штамма

Автор: Мария Кучерявец

Европейская комиссия предложит ЕС временно приостановить авиасообщение со странами Южной Африки. Это связано со вспышкой нового штамма коронавируса B.1.1.529 в ряде африканских государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую цитирует Bloomberg.

"Еврокомиссия предложит, в тесной координации с государствами-членами, применить экстренный тормоз и прекратить авиаперелеты из южного региона Африки из-за штамма коронавируса B.1.1.529", - сказала она.

Стоит отметить, что правительство Сингапура уже запретило въезд в страну для некоторых туристов из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбики, Намибии, Южной Африки и Зимбабве.

Напомним, что Британия уже отменила рейсы сразу в несколько стран Южной Африки, где зафиксировали случаи нового штамма коронавируса.

Добавим, в Южной Африке подтвердили 53 случая нового штамма коронавируса B.1.1.529, но эксперты опасаются, что реальных случаев заражения может быть больше.

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