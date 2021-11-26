ЕС может приостановить авиасообщение с Южной Африкой из-за нового COVID-штамма

"Еврокомиссия предложит, в тесной координации с государствами-членами, применить экстренный тормоз и прекратить авиаперелеты из южного региона Африки из-за штамма коронавируса B.1.1.529", - сказала она.

Стоит отметить, что правительство Сингапура уже запретило въезд в страну для некоторых туристов из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбики, Намибии, Южной Африки и Зимбабве.