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ЕС пригрозил ответными мерами на убийство демонстрантов в Мьянме

Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз осудил применение силы со стороны военных Мьянмы против демонстрантов. Брюссель пригрозил ответными мерами из-за убийства мирных демонстрантов.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя Европейского союза по иностранным делам Жозепа Борреля.

Он отметил, что военные Мьянмы усилили жестокое подавление мирных протестов по всей стране в эти выходные.

"Стреляя по безоружным гражданам, силы безопасности продемонстрировали вопиющее пренебрежение международным правом и должны быть привлечены к ответственности. Насилие не придаст легитимности незаконному свержению демократически избранного правительства. Военные власти должны немедленно прекратить применение силы против мирных жителей и позволить населению выразить свое право на свободу выражения мнений и собраний", - заявил Боррель.

Он отметил, что ЕС решительно поддерживает народ Мьянмы.

"Европейский Союз в ближайшее время примет меры в ответ на эти события", - добавил представитель ЕС.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате силового разгона демонстрантов в Мьянме погибли 18 и были ранены 30 демонстрантов.

Также сообщалось, что во время протестов в субботу в Мьянме задержали почти полторы тысячи человек.

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Новости Украины ЕвросоюзпротестМьянма
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