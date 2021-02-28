ЕС пригрозил ответными мерами на убийство демонстрантов в Мьянме

Европейский союз осудил применение силы со стороны военных Мьянмы против демонстрантов. Брюссель пригрозил ответными мерами из-за убийства мирных демонстрантов.
Об этом говорится в заявлении высокого представителя Европейского союза по иностранным делам Жозепа Борреля.
Он отметил, что военные Мьянмы усилили жестокое подавление мирных протестов по всей стране в эти выходные.
"Стреляя по безоружным гражданам, силы безопасности продемонстрировали вопиющее пренебрежение международным правом и должны быть привлечены к ответственности. Насилие не придаст легитимности незаконному свержению демократически избранного правительства. Военные власти должны немедленно прекратить применение силы против мирных жителей и позволить населению выразить свое право на свободу выражения мнений и собраний", - заявил Боррель.
Он отметил, что ЕС решительно поддерживает народ Мьянмы.
"Европейский Союз в ближайшее время примет меры в ответ на эти события", - добавил представитель ЕС.
Ранее РБК-Украина писало, что в результате силового разгона демонстрантов в Мьянме погибли 18 и были ранены 30 демонстрантов.
Также сообщалось, что во время протестов в субботу в Мьянме задержали почти полторы тысячи человек.