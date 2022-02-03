В ЕС предлагают изменить условия выдачи COVID-сертификатов: о чем речь

Отмечается, что Еврокомиссия предложила продлить цифровой COVID-сертификат на год, до 30 июня 2023 года. При этом в дополнение к продлению регламента ЕК предлагает внести поправки по его выдаче.

В частности, предлагается выдавать COVID-сертификат на основании высококачественных лабораторных тестов на антигены. В этом случае может быть выдан сертификат теста.

"Это направлено на расширение спектра типов диагностических тестов в то время, когда тесты на COVID-19 пользуются большим спросом", - отметили в Еврокомиссии.

Кроме того, COVID-сертификаты предложено выдавать участникам клинических испытаний вакцин против COVID-19. Отмечается, что этот документ смогут принимать другие страны ЕС.

"Эта мера направлена на поощрение дальнейшей разработки и изучения вакцин против COVID-19", - пояснили в ЕК.

В Еврокомиссии также предложили вносить в COVID-сертификаты общее количество доз вакцины от коронавируса, полученных в любой стране ЕС, а не только в государстве, выдавшем документ.

"Это необходимо для решения практических проблем, высказанных гражданами по поводу сертификатов, указывающих неправильное количество доз, когда они получают дозы вакцины в разных странах ЕС", - подчеркнули в Еврокомиссии.