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В ЕС предлагают изменить условия выдачи COVID-сертификатов: о чем речь

Автор: Дмитрий Кузнецов

Еврокомиссия предложила изменить условия выдачи COVID-сертификатов. В случае утверждения ее инициативы в ЕС появится сертификат на основе тестов на антиген.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

Отмечается, что Еврокомиссия предложила продлить цифровой COVID-сертификат на год, до 30 июня 2023 года. При этом в дополнение к продлению регламента ЕК предлагает внести поправки по его выдаче.

В частности, предлагается выдавать COVID-сертификат на основании высококачественных лабораторных тестов на антигены. В этом случае может быть выдан сертификат теста.

"Это направлено на расширение спектра типов диагностических тестов в то время, когда тесты на COVID-19 пользуются большим спросом", - отметили в Еврокомиссии.

Кроме того, COVID-сертификаты предложено выдавать участникам клинических испытаний вакцин против COVID-19. Отмечается, что этот документ смогут принимать другие страны ЕС.

"Эта мера направлена на поощрение дальнейшей разработки и изучения вакцин против COVID-19", - пояснили в ЕК.

В Еврокомиссии также предложили вносить в COVID-сертификаты общее количество доз вакцины от коронавируса, полученных в любой стране ЕС, а не только в государстве, выдавшем документ.

"Это необходимо для решения практических проблем, высказанных гражданами по поводу сертификатов, указывающих неправильное количество доз, когда они получают дозы вакцины в разных странах ЕС", - подчеркнули в Еврокомиссии.

Напомним, с 1 февраля в Украине введены новые сертификаты о получении бустерной дозы вакцины против коронавируса.

Отметим, в Минздраве Украины уточнили сроки введения бустерной дозы вакцины - она должна вводиться не ранее, чем через 6 месяцев после второй.

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