UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС пожертвует еще 200 миллионов вакцин от COVID бедным странам

Автор: Тиберий Юрик

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит еще 200 миллионов доз вакцин от COVID-19 странам с низким и средним уровнем дохода к середине следующего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Во время ежегодного обращения к Европарламенту, фон дер Ляйен заявила, что Европа является единственным регионом, который делится своими запасами вакцин с другими странами.

"Мы уже взяли на себя обязательства разделить 250 млн доз. К середине следующего года мы добавим еще 200 млн доз странам с низким уровнем дохода", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Евросоюз должен сосредоточиться на мировом производстве вакцин.

Напомним, что в ЕС 70% взрослых населения полностью вакцинированы от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВакцинаКоронавирус