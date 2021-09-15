ЕС пожертвует еще 200 миллионов вакцин от COVID бедным странам

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделит еще 200 миллионов доз вакцин от COVID-19 странам с низким и средним уровнем дохода к середине следующего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW .

Во время ежегодного обращения к Европарламенту, фон дер Ляйен заявила, что Европа является единственным регионом, который делится своими запасами вакцин с другими странами.

"Мы уже взяли на себя обязательства разделить 250 млн доз. К середине следующего года мы добавим еще 200 млн доз странам с низким уровнем дохода", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Евросоюз должен сосредоточиться на мировом производстве вакцин.