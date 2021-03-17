UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ЕС пояснили, какие вакцины подходят для COVID-сертификатов

Автор: Игорь Литвиненко

Еврокомиссия планирует ввести сертификаты коронавируса. Для них будут подходить вакцины, которые официально одобрены для продаж на территории Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Такие сертификаты позволят отменять во время путешествий обязательный карантин или тестирование на коронавирус. При этом государства-члены также могут принять дополнительное решение о признание других вакцины.

По состоянию на 17 марта, в ЕС одобрены вакцины против COVID-19 производства четырех компаний:

  • BioNTech и Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Johnson & Johnson.

Также на рассмотрении европейского регулятора находятся еще три вакцины:

  • Novavax;
  • CureVac;
  • Sputnik V.

Напомним, сегодня Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов по коронавирусу. Они позволят совершать поездки гражданам внутри Евросоюза.

При этом РБК-Украина писало, что ЕС запустит такие сертификаты не только для привитых, но и для переболевших COVID-19.

Отметим, паспорт вакцинации от коронавируса в ЕС хотят разработать и ввести уже к лету.

Также сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что паспорта вакцинации не должны использоваться для международных поездок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Евросоюзсертификатывакцина от коронавируса
Читайте также
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
COVID-вакцинация в Украине: побочные реакции на прививку составляют 0,5%
Италия и Франция готовы возобновить вакцинацию AstraZeneca
Прогноз погоды