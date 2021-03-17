В ЕС пояснили, какие вакцины подходят для COVID-сертификатов

Еврокомиссия планирует ввести сертификаты коронавируса . Для них будут подходить вакцины, которые официально одобрены для продаж на территории Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии .

Такие сертификаты позволят отменять во время путешествий обязательный карантин или тестирование на коронавирус. При этом государства-члены также могут принять дополнительное решение о признание других вакцины.

По состоянию на 17 марта, в ЕС одобрены вакцины против COVID-19 производства четырех компаний:

BioNTech и Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Также на рассмотрении европейского регулятора находятся еще три вакцины: