В ЕС пояснили, какие вакцины подходят для COVID-сертификатов
Еврокомиссия планирует ввести сертификаты коронавируса. Для них будут подходить вакцины, которые официально одобрены для продаж на территории Евросоюза.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Такие сертификаты позволят отменять во время путешествий обязательный карантин или тестирование на коронавирус. При этом государства-члены также могут принять дополнительное решение о признание других вакцины.
По состоянию на 17 марта, в ЕС одобрены вакцины против COVID-19 производства четырех компаний:
- BioNTech и Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Johnson & Johnson.
Также на рассмотрении европейского регулятора находятся еще три вакцины:
- Novavax;
- CureVac;
- Sputnik V.
Напомним, сегодня Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов по коронавирусу. Они позволят совершать поездки гражданам внутри Евросоюза.
При этом РБК-Украина писало, что ЕС запустит такие сертификаты не только для привитых, но и для переболевших COVID-19.
Отметим, паспорт вакцинации от коронавируса в ЕС хотят разработать и ввести уже к лету.
Также сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что паспорта вакцинации не должны использоваться для международных поездок.