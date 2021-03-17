ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ЕС пояснили, какие вакцины подходят для COVID-сертификатов

Новина українською → Брюссель, Среда 17 марта 2021 14:58
В ЕС пояснили, какие вакцины подходят для COVID-сертификатов Фото: проверка паспорта вакцинации (freepik.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Еврокомиссия планирует ввести сертификаты коронавируса. Для них будут подходить вакцины, которые официально одобрены для продаж на территории Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Такие сертификаты позволят отменять во время путешествий обязательный карантин или тестирование на коронавирус. При этом государства-члены также могут принять дополнительное решение о признание других вакцины.

По состоянию на 17 марта, в ЕС одобрены вакцины против COVID-19 производства четырех компаний:

  • BioNTech и Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Johnson & Johnson.

Также на рассмотрении европейского регулятора находятся еще три вакцины:

  • Novavax;
  • CureVac;
  • Sputnik V.

Напомним, сегодня Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов по коронавирусу. Они позволят совершать поездки гражданам внутри Евросоюза.

При этом РБК-Украина писало, что ЕС запустит такие сертификаты не только для привитых, но и для переболевших COVID-19.

Отметим, паспорт вакцинации от коронавируса в ЕС хотят разработать и ввести уже к лету.

Также сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения считают, что паспорта вакцинации не должны использоваться для международных поездок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Евросоюз сертификаты вакцина от коронавируса
NEWS
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка