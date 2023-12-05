В ЄС попередили про великий ризик терактів в Європі на Різдво: в чому причина

Єврокомісар пов'язує загрози з впливом ситуації на Близькому Сході, зокрема з триваючими бойовими діями між Ізраїлем та організацією ХАМАС.

"З огляду на війну між Ізраїлем та ХАМАС та поляризацію, яку вона викликає у нашому суспільстві, а також майбутній сезон відпусток, існує величезний ризик терористичних атак у Європейському Союзі", - сказала вона журналістам у Брюсселі.

Нещодавній теракт у Парижі

Таке попередження пролунало на тлі розслідування у Франції смертельного нападу біля Ейфелевої вежі в Парижі, що сталося минулими вихідними. Тоді чоловік, прихильник екстремістського угрупування "Ісламська держава", зарізав німецько-філіппінського туриста та поранив молотком ще двох людей.

"Ми бачили (це) нещодавно у Парижі, але, на жаль, ми бачили це і раніше", - сказала високопосадовець ЄС.

Реакція у ЄС

Йоханссон додала, що Європейська комісія виділить додаткові 30 мільйонів євро (32,5 мільйона доларів) на зміцнення безпеки у вразливих районах.

Коментуючи теракт у Парижі, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловила співчуття Франції. За її словами, цей напад підкреслює, "наскільки гострою і серйозною є загроза, що походить від ісламістського тероризму, нині в ЄС".

Також глава МВС ФРН додала, що війна в Секторі Газа та терор бойовиків ХАМАС "погіршують цю ситуацію".

У Європі стежать за погрозами

Фазер зазначила, що говорила зі своїми колегами з Австрії, Бельгії, Франції, Іспанії та Швеції про ризики.

"Наші органи безпеки дуже тісно співпрацюють. Ми повинні зараз особливо уважно стежити за ісламістськими погрозами та разом із сусідніми країнами вживати заходів проти ісламістської пропаганди", - заявила німецький міністр.

Теракти у світі

Раніше повідомлялося, що у столиці Франції Парижі невідомий напав із ножем на туристів. Внаслідок атаки були жертви.

Також нещодавно стався теракт у Єрусалимі. Внаслідок цього загинули люди, ХАМАС взяв відповідальність на себе.

Нагадаємо також, що у у місті Мараві бойовики "Ісламської держави".