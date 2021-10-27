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В ЕС похитили электронные ключи от COVID-паспортов

Автор: Валерия Полищук

В одной из стран Европейского союза произошла кража IT-ключей, используемые для генерации европейского COVID-паспорта. Злоумышленники распространяют ключи для создания поддельных сертификатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

В частности, были похищены ключи от "грин-пассов" с данными об отрицательном тесте на COVID-19, перенесенной инфекции или о сделанной прививке.

По результатам совещания 27 октября в компетентном ведомстве ЕС было принято решение о блокировке похищенных электронных ключей.

Также известно, что кража данных произошла не в Италии. Число украденных ключей для COVID-паспортов пока не установлено.

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Евросоюз