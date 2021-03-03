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ЕС поддерживает Украину в вопросе вакцинации от коронавируса, - Мишель

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 16:01
ЕС поддерживает Украину в вопросе вакцинации от коронавируса, - Мишель Фото: вакцинация от коронавируса в Украине (koda.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Евросоюз продолжит поддерживать Украину в вопросе вакцинации от коронавируса. ЕС будет способствовать передаче Украине доз COVID-вакцин.

Об этом на брифинге вместе с президентом Владимиром Зеленским заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Он отметил, что лично работал над вопросом выделения вакцины для Украины. Также в ЕС сейчас работают над увеличением объемов производства вакцины, чтобы появилась возможность передавать ее третьим странам.

"Я принял участие в том, чтобы интересы Украины учли при производстве вакцины. Я заверил президента Украины Зеленского, что мы поддерживаем Украину не только в вопросе вакцины, но и касательно сферы здравоохранения в целом", - сказал Мишель.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации от коронавируса. Президент отметил, что сейчас у Украины есть вакцины от COVID-19.

Отметим, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что до конца года в Украине планируют привить от COVID 80% населения.

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