ЕС поддерживает Украину в вопросе вакцинации от коронавируса, - Мишель

Об этом на брифинге вместе с президентом Владимиром Зеленским заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Он отметил, что лично работал над вопросом выделения вакцины для Украины. Также в ЕС сейчас работают над увеличением объемов производства вакцины, чтобы появилась возможность передавать ее третьим странам.

"Я принял участие в том, чтобы интересы Украины учли при производстве вакцины. Я заверил президента Украины Зеленского, что мы поддерживаем Украину не только в вопросе вакцины, но и касательно сферы здравоохранения в целом", - сказал Мишель.