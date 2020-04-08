ЕС поддерживает украинских врачей в борьбе с коронавирусом, - посол

Фото: Матти Маасикас (wikimedia.org)

ЕС предоставляет украинским врачам средства индивидуальной защиты и больше тестов

Европейский союз поддерживает украинских врачей и медсестер, которые борются со вспышкой коронавируса. Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасика в видеообращении в Twitter.

Маасика отмечает, что ЕС предоставляет им средства индивидуальной защиты и больше тестов и обменивается научными и медицинскими знаниями и опытом.

"ЕС поддерживает отважных украинских врачей и медсестер, наших героев на первой линии борьбы. Они сообщили нам, что требуют больше средств индивидуальной защиты и больше тестов. В рамках нашего пакета поддержки мы предоставляем это оборудование, чтобы сделать их работу безопасной и эффективной", - рассказал он.

ЕС поддерживает отважных украинских врачей и медсестер, предоставляя средства индивидуальной защиты и больше тестов, обмениваясь научными и медицинскими знаниями и опытом. Смотрите больше в видео Посла ЕС @MattiMaasikas. #ПрямуємоРазом #ДолаємоCOVID19 pic.twitter.com/KuFCWtrnw3 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) April 8, 2020

Напомним, в Закарпатской области заразились коронавирусом COVID-19 четверо медицинских работников.

Также за сутки в столице Киеве коронавирусом заболели трое медиков. Количество зараженных коронавирусом в столице приближается к 300.

Вместе с тем, напомним, что в Офисе украинского президента заявили о невозможности смягчения карантина в Украине. Пока нельзя говорить о смягчении карантинных мер из-за коронавируса в Украине, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование, говорилось в заявлении.