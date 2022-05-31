ЕС планирует до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России

Она поприветствовала договоренности по новому пакету санкций, которые достигли в понедельник лидеры ЕС на саммите в Брюсселе.

"Я приветствую соглашение на Европейском совете по нефтяным санкциям против России. Это позволит сократить нефтяной импорт из РФ на 90% до конца года", - написала фон дер Ляйен.

Напомним, лидеры ЕС достигли соглашения о запрете на импорт более двух третей нефти из России.

Также на саммите в Брюсселе они достигли договоренности об отключении Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, запрете на вещание еще трех российских государственных СМИ и расширение персональных санкций в отношении россиян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к главам государств и правительств стран ЕС, подверг критике Евросоюз за то, что шестой пакет санкций против России до сих пор не введен в действие.