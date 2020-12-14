ЕС может передать часть своих вакцин от COVID бедным странам, - Reuters

Европейский союз может передать часть закупленной вакцины от COVID бедным странам. На сегодня рассматривается вопрос передачи около 5% - это 65 млн доз.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС.

Сообщается, что правительство Франции подготовило план с четким объемом помощи бедным странам. При этом ранее рассматривались варианты пожертвований только на случай, если ЕС получит избыточные дозы.

Reuters отмечает, что данный план может нанести удар по глобальной схеме закупок COVAX, согласно которой каждой стране предоставят вакцину минимум для 20% населения.

Французский план предусматривает передачу до 65 миллионов доз вакцины от COVID, если все страны-участницы ЕС поддержат это решение. Это будет 5% от 1,3 млрд доз, которые ЕС получит от компаний Pfizer / BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca / Oxford, Sanofi / GSK и CureVac.

"Пожертвование вакцин из нашего портфеля ЕС представляется в краткосрочной перспективе наиболее эффективным способом достижения цели - сделать вакцину общественным благом", - говорится в документе.

Напомним, ранее COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса.

До этого COVAX рекомендовал подготовить инфраструктуру для вакцинации.