ЕС передал медикам средства для борьбы с COVID-19 в почти тысячу общин Украины

Европейский союз передал медикам в 936 объединенных общин Украины средства для борьбы с коронавирусом COVID-19. Груз состоит из защитных перчаток, масок, очков, бесконтактных термометров, респираторов и дезинфицирующих средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня партия медпомощи была отправлена в объединенные общины.

"Груз медицинских средств, среди которых защитные перчатки, маски, очки, бесконтактные термометры, респираторы и дезинфицирующие средства, был приобретен в рамках программы поддержки реформы децентрализации ULEAD с Европой/ULEAD with Europe Европейским Союзом и пятью странами-членами ЕС (Германия, Швеция Дания, Польша, Эстония) при участии Caritas Ukraine. Помощь, закуплена Представительством ЕС в Украине European Union in Ukraine, будет распределена среди медицинских работников в 936-ти объединенных территориальных общинах", - сообщили в МИД.

Ранее РБК-Украина писало, что Совет Европейского союза окончательно одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи для преодоления последствий пандемии коронавируса в размере 1,2 млрд евро.

Также сообщалось, что днями Словакия передала Украине защитные маски, дезинфицирующие средства, одеяла и другие предметы в рамках помощи для борьбы с пандемией.