ЕС ответственный за третью волну пандемии коронавируса, - глава Минздрава Польши

"В январе мы ускорились, это не было такой проблемой, но на данный момент, к сожалению, можно сказать, что закупочная политика ЕС будет частично отвечать за то, что у нас есть третья волна в Европе", - сказал Недзельский.

Он также добавил, что Европейская комиссия должна использовать свой вес против фармацевтических компаний, которые она также спонсировала посредством инвестиционных грантов до начала производства вакцины для софинансирования исследований.

По словам министра, пик третьей волны пандемии ожидается в марте-апреле. Кроме того, в Польше начал распространяться британский вариант коронавируса.

"На прошлой неделе мы получили информацию о том, что доля этой мутации составляет примерно 5% от выборки из примерно 200 человек, которые прошли тестирование", - сказал он.