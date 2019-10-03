ЕС откладывает подписание визового соглашения с Беларусью

Федерика Могерини и европейские министры иностранных дел отменили свои визиты в страну
Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Беларусь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Ожидалось, что Федерика Могерини примет участие в конференции стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство", где должна была подписать соглашение об упрощении визового режима для жителей Беларуси, согласно которому снижалась плата за "шенгенскую" визу до 35 евро.
Планировалось, что в ходе своего визита политик встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой правительства Беларуси Сергеем Румасом, и обсудит с ним документы относительно работы "Восточного партнерства" на следующий год.
"Визит верховного представителя в Беларусь, а также мероприятие "Восточного партнерства" на министерском уровне отложены из-за целого ряда изменений в календаре различных участников и по согласованию с белорусскими организаторами конференции", - сообщил представитель ЕС.
Раньше информацию об отмене своего визита подтвердил также и МИД Литвы, сообщив, что министр Линас Лінкавичюс также не поедет в Беларусь. Вместе с тем, стало известно, что в Беларусь не поедет и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Отметим, что Беларусь и ЕС с 2014 года проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии.
Как сообщало РБК-Украина, Беларусь и Европейский союз планировали подписать соглашение об упрощении визового режима. Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин уверяла, что все переговоры по тексту соглашения об упрощении визового режима уже завершены.
В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии.