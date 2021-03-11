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В ЕС опровергли связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

Автор: РБК-Украина

Вакцинация препаратом от COVID-19 фармацевтической компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов. Применение вакцины можно продолжать.

Об этом говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

"На данный момент нет признаков того, что вакцинация вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция комитета EMA по вопросам безопасности состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что количество фактов тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции".

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Напомним, в Дании приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Решение принято после случая образования тромбов после вакцинации.

После этого правительства Италии, Норвегии и Исландии приняли решение приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса. Власти приостанавливают применение вакцины из соображений предосторожности.

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