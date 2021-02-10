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ЕС опоздал с утверждением COVID-вакцин, - фон дер Ляйен

Новина українською → Брюссель, Среда 10 февраля 2021 15:24
ЕС опоздал с утверждением COVID-вакцин, - фон дер Ляйен Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: Андрей Козловский

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о провалах в массовой вакцинации от коронавируса жителей ЕС. Она заявила, что блок слишком поздно утверждал вакцины и что он слишком доверял поставщикам препаратов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы слишком поздно получили разрешение. И, наверное, мы были чересчур уверены в том, что препараты придут вовремя. Теперь нам надо спросить себя, почему так случилось, и понять, какой урок можем извлечь из этой ситуации", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

В то же время она защищала программу совместных закупок ЕС, согласно которой вакцины заказывались блоком коллективно.

"Я даже не могу себе представить, если бы к поставщикам поспешила всего горстка крупных игроков, больших государств-членов, а все остальные остались бы с пустыми руками. Что бы это значило для нашего внутреннего рынка и для единства Европы?" - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, несмотря на допущенные ошибки, в ЕС уже вакцинировано 17 млн человек. Глава ЕК подчеркнула, что сделает все, чтобы к концу лета 2021 года 70 процентов населения получили препарат.

Напомним, высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель надеется на регистрацию российской вакцины от COVID в ЕС. По его словам, это позволит сократить дефицит вакцины в Европе.

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