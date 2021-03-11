ЕС одобрил четвертую вакцину от COVID. Это Johnson & Johnson

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило четвертую по счету вакцину от COVID . Это препарат американской компании Johnson & Johnson.

Об этом пишет DW .

Сообщается, что вакцина J&J, разработанная фармацевтической компанией Janssen, которая базируется в Бельгии, отличается от других одобренных вакцин. В частности, тем, что для полного курса вакцинации требуется всего одна доза.

Евросоюз уже заказал 400 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson. Ранее блок одобрил применение немецко-американской вакцины BioNTech-Pfizer, британско-шведской AstraZeneca и американской Moderna.