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ЕС ввел санкции в отношении обвиняемых в химатаках сирийцев

НовостиОбщество    19.03.2018 - 14:23
Фото: здание Совета Европейского союза в Брюсселе (samynandpartners.com)
Фото: здание Совета Европейского союза в Брюсселе (samynandpartners.com)

Совет Европы ввел санкции против четырех сирийцев

Совет Европы обвинил четырех сирийцев в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения в Сирии. Об этом говорится в постановлении на сайте организации.

В частности, сообщается, что 19 марта в санкционный список ЕС были добавлены трое ученых и один высокопоставленный военный. Среди обвиняемых указывается начальник управления безопасности Сирии, бригадный генерале Юсуф Аджибе, директор Института прикладных наук и технологий Сирии, докторе Махер Сулейман и его заместитель, доктор Салам Том, а также ученый Зухаир Фадлуне. Также уточняется, что что сирийский институт, сотрудников которого в ЕС обвиняют в разработке и производстве химоружия, находится под санкциями Евросоюза с 2011 года.

Также сообщается, что на данный момент европейские ограничения действуют против 261 сирийца. Находящимся под санкциями запрещено посещать ЕС, также были заморожены их активы в Европе. Кроме того, санкции действуют в отношении 67 сирийских организаций.

Напомним, как сообщалось ранее, государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон считает, что часть ответственности за использование химического оружия в Сирии лежит на России. Об этом он заявил в Париже по случаю создания Международного партнерства против безнаказанности применения химического оружия.

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Теги: Евросоюз, Сирия, Санкции
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