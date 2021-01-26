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В ЕС обвинили AstraZeneca в бездействии из-за срыва поставок вакцины

Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз считает, что фармацевтическая компания AstraZeneca предоставила недостаточно информации о причинах срыва поставок своей вакцины в страны ЕС. От компании требуют предоставить более детальную информацию о количестве произведенных вакцин и куда они были направлены.

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Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает Reuters.

"Европейский союз хочет точно знать, сколько доз (вакцины - ред.) было произведено, и были ли или кому они доставлены. Эти вопросы также обсуждались сегодня на заседании Еврокомиссии. Ответы компании пока не были удовлетворительными", - заявила Кириакидес.

Она отметила, что в будущем все компании, с которым ЕС будет заключать контракт на поставки вакцины, должны будут предоставить подробный план об экспорте своих препаратов в третьи страны.

"Европейский Союз предпримет любые действия, необходимые для защиты своих граждан и прав", - добавила еврокомиссар.

Напомним, ранее сообщалось, что AstraZeneca сократит на 60% поставки вакцины в ЕС в первом квартале.

Кроме этого, на прошлой неделе Pfizer временно сократил поставки своей вакцины против коронавируса.

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