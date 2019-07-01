В ЕС обеспокоены смертью венесуэльского офицера под пытками

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майа Косьянчич потребовала полного и независимого расследования обстоятельств смерти офицера венесуэльской армии Рафаэля Акосты Аревало, который был задержан 21 июня спецслужбами Венесуэлы и через неделю скончался в госпитале. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Смерть капитана Рафаэля в то время, когда он находился в руках спецслужб, называют "еще одной иллюстрацией произвола судебной системы и отсутствия гарантий и прав для тех, кто находится под арестом".

Между тем все больше стран и отдельных политиков обвиняют власти Венесуэлы в применении пыток, повлекших за собой смерть офицера. Со специальным заявлением по этому поводу выступила Группа Лимы, в которую входят представители 11 американских стран. Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо написал в социальной сети Instagram, что Рафаэль Акоста Аревало подвергся "жестоким пыткам", и осудил это "отвратительное преступление".

Ранее сообщалось, что Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала президента Венесуэлы Николаса Мадуро освободить всех арестованных оппозиционеров.

РБК-Украина писало, что ранее в результате бунта в одной из колоний на северо-западе Венесуэлы погибли почти 30 человек.