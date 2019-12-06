ЕС обдумывает пересмотр налоговых льгот на авиатопливо

рландская авиакомпания Ryanair в 2020 году отменит рейсы из Киева в два города Германии и Швеции из-за задержки с поставками самолетов Boeing 737 MAX.

Также РБК-Украина писало, что польская авиакомпания LOT в 2020 году планирует начать осуществлять рейсы из Варшавы в Ивано-Франковск. LOT подал заявки на получение слота в украинском аэропорту.

Также сообщалось, что украинская лоукост авиакомпания SkyUp откроет четыре новых курортных направления из аэропорта Запорожья в Кипр, Италию, Болгарию и Грузию.