ЕС нужно несколько месяцев для разработки COVID-паспортов, - Bloomberg

Европейскому союзу понадобится несколько месяцев для разработки и начала выдачи сертификатов о вакцинации от COVID, которые будут выполнять функцию паспортов для свободных поездок. В связи с этим растет риск потери еще одного туристического сезона.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на распространенное среди национальных делегаций в Брюсселе сообщение.

Сообщается, что техническая работа над цифровой платформой для проверки COVID-паспортов может занять от трех до четырех месяцев. Кроме того, есть юридические препятствия и сложные медицинские вопросы.

Система будет подтверждать, что у владельца такого паспорта недавно был отрицательный результат теста, он прошел полный курс вакцинации или вылечился от COVID.