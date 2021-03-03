ЕС нужно несколько месяцев для разработки COVID-паспортов, - Bloomberg
Европейскому союзу понадобится несколько месяцев для разработки и начала выдачи сертификатов о вакцинации от COVID, которые будут выполнять функцию паспортов для свободных поездок. В связи с этим растет риск потери еще одного туристического сезона.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на распространенное среди национальных делегаций в Брюсселе сообщение.
Сообщается, что техническая работа над цифровой платформой для проверки COVID-паспортов может занять от трех до четырех месяцев. Кроме того, есть юридические препятствия и сложные медицинские вопросы.
Система будет подтверждать, что у владельца такого паспорта недавно был отрицательный результат теста, он прошел полный курс вакцинации или вылечился от COVID.
Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия выступает против таких паспортов и привязки вакцинации к свободе передвижения в Европе.
Ожидается, что в ближайшее время Всемирная организация здравоохранения представит свои рекомендации по сертификатам о вакцинации от COVID для путешественников. Специальная экспертная группа уже работает над проектом электронных паспортов.