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ЕС нужно несколько месяцев для разработки COVID-паспортов, - Bloomberg

Новина українською → Брюссель, Среда 03 марта 2021 11:42
ЕС нужно несколько месяцев для разработки COVID-паспортов, - Bloomberg Фото: вакцинация от COVID (Leonardo Fernandez Viloria/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейскому союзу понадобится несколько месяцев для разработки и начала выдачи сертификатов о вакцинации от COVID, которые будут выполнять функцию паспортов для свободных поездок. В связи с этим растет риск потери еще одного туристического сезона.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на распространенное среди национальных делегаций в Брюсселе сообщение.

Сообщается, что техническая работа над цифровой платформой для проверки COVID-паспортов может занять от трех до четырех месяцев. Кроме того, есть юридические препятствия и сложные медицинские вопросы.

Система будет подтверждать, что у владельца такого паспорта недавно был отрицательный результат теста, он прошел полный курс вакцинации или вылечился от COVID.

Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия выступает против таких паспортов и привязки вакцинации к свободе передвижения в Европе.

Ожидается, что в ближайшее время Всемирная организация здравоохранения представит свои рекомендации по сертификатам о вакцинации от COVID для путешественников. Специальная экспертная группа уже работает над проектом электронных паспортов.

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