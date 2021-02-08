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В ЕС назвали вызов для системы здравоохранения Украины в рамках вакцинации

Автор: Юлия Струк

Глава представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикас назвал вызов для системы здравоохранения Украины в рамках вакцинации. Это вопрос логистики.

Об этом он сказал в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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"Что я вижу и что отмечают международные партнеры как вызов для украинской системы здравоохранения - это именно логистические возможности, особенно когда речь идет о таких вакцинах как Pfizer, которым нужно обеспечить очень конкретные условия перевозки, хранения. Как США, так и ЕС пытаются помочь Украине в этих логистических вопросах", - подчеркнул глава представительства.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, от чего зависит точная дата начала вакцинации от коронавируса в Украине - от поставки вакцин. Сейчас наше государство ожидает информацию о дате поставки препаратов.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля. Однако эта дата является ориентировочной.

Президент Владимир Зеленский готов "личным примером" продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.

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