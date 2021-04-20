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В ЕС назвали возможную дату поступления российской вакцины "Спутник V"

Новина українською → Брюссель, Вторник 20 апреля 2021 05:41
В ЕС назвали возможную дату поступления российской вакцины "Спутник V" Фото: Еврокомиссар обозначил сроки поступления российской вакцины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" при одобрении Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) появится в странах ЕС не ранее конца 2021 года. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Об этом сообщает Le Figaro.

Он заявил, что не думает, что до конца текущего года Европе будет доступно необходимое количество доз этого российского препарата.

По словам чиновника, сначала необходимо дождаться "апробации европейским агентством, которое является независимой организацией". Как заявил Бретон, регулятор ЕС «должен изучить российское досье в ближайшие недели». Он утверждает, что в данном досье "по-прежнему не хватает данных", из-за чего «процесс оценки может занять больше времени».

Как указал еврокомиссар, после этого нужно «будет найти производственные мощности». Бретон рассказал, что Россия занимается поиском "индустриальных партнеров в Европе", однако они в настоящее время "задействованы в производстве уже одобренных вакцин".

Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что переговоры по поставкам российской вакцины "Спутник V" начнутся после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).

Так, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцину "Спутник V" не зарегистрируют в Украине ни при каких условиях.

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