В ЕС назвали двух главных дезинформаторов о COVID-19 в мире

В ЕК отметили, что пандемия показала, что ложная информация может нанести серьезный вред
Российская Федерация и Китай во время пандемии COVID-19 проводят масштабные кампании по дезинформации. Обе страны входят
"Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления", - заявила она.
При этом она отметила, что пандемия
Также отмечается, что Евросоюз усилит помощь независимым средствам массовой информации и журналистам в странах, не входящих в сообщество, в рамках борьбы с дезинформацией.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай проводит масштабную кампанию по дезинформации на американских выборах.
Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в отказе делится информацией об борьбе с коронавирусом.
Автор: РБК-Украина