ЕС начал оценку применения бустерной дозы вакцины Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к оценке возможности введения бустерной дозы вакцины Moderna. Речь идет о третьей прививке для людей в возрасте от 12 лет как минимум через полгода после полной вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. ​​​

По данным агентства, комитет EMA по лекарственным средствам проведет ускоренную оценку данных, представленных американским производителем, включая результаты продолжающихся клинических исследований. На основании этой оценки будет принято решение о необходимости внесения изменения в инструкцию по использованию препарата.

На время проведения оценки EMA сохраняет позицию о том, что бустерные дозы вакцины от коронавируса - крайняя необходимость.