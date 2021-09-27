ЕС начал оценку применения бустерной дозы вакцины Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к оценке возможности введения бустерной дозы вакцины Moderna. Речь идет о третьей прививке для людей в возрасте от 12 лет как минимум через полгода после полной вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, комитет EMA по лекарственным средствам проведет ускоренную оценку данных, представленных американским производителем, включая результаты продолжающихся клинических исследований. На основании этой оценки будет принято решение о необходимости внесения изменения в инструкцию по использованию препарата.
На время проведения оценки EMA сохраняет позицию о том, что бустерные дозы вакцины от коронавируса - крайняя необходимость.
Напомним, ранее компания Moderna обнародовала новые данные испытания своей вакцины против COVID-19, где подчеркнула снижение ее эффективности и необходимости введения бустерной дозы.