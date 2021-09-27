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ЕС начал оценку применения бустерной дозы вакцины Moderna

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Брюссель, Понедельник 27 сентября 2021 20:32
ЕС начал оценку применения бустерной дозы вакцины Moderna Фото: ЕС изучает возможность применения бустерной дозы вакцины Moderna (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к оценке возможности введения бустерной дозы вакцины Moderna. Речь идет о третьей прививке для людей в возрасте от 12 лет как минимум через полгода после полной вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.​​​

По данным агентства, комитет EMA по лекарственным средствам проведет ускоренную оценку данных, представленных американским производителем, включая результаты продолжающихся клинических исследований. На основании этой оценки будет принято решение о необходимости внесения изменения в инструкцию по использованию препарата.

На время проведения оценки EMA сохраняет позицию о том, что бустерные дозы вакцины от коронавируса - крайняя необходимость.

Напомним, ранее компания Moderna обнародовала новые данные испытания своей вакцины против COVID-19, где подчеркнула снижение ее эффективности и необходимости введения бустерной дозы.

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