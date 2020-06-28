В ЕС могут повторно закрыть границы в случае новой вспышки Covid-19

Фото: флаги ЕС (csamir.com)

С 15 июня почти все границы между странами-членами ЕС и Шенгенской зоны снова открыты

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключает, что отдельные границы в Европе придется снова закрыть в случае резкого роста заражений коронавирусом Covid-19. Однако он отметил, что такой шаг должен быть скоординирован в Европейском союзе.

Об этом он сказал в интервью агентству dpa, сообщает DW.

"Нельзя исключить, что границы придется снова закрывать, если количество заражений в одном регионе ЕС будет значительно выше, чем в другом", - заявил Маас.

По его словам, во время коронавирусного кризиса Европа многое узнала о своих недостатках и сильных сторонах.

Маас заверил, что страны ЕС улучшили координацию "и солидарно оказали помощь друг другу в темпе и измерении, которых до этого не было".

Напомним, в марте в начале пандемии коронавируса многие страны-члены ЕС, включая Германию, закрыли свои границы. При этом этот шаг был осуществлен без согласования со странами-соседками или руководством ЕС.

С 15 июня почти все границы между странами-членами ЕС и Шенгенской зоны снова открыты. Исключения составляют только Норвегия и Финляндия, которые хотят открыть свои границы лишь в середине июля.

Как известно, Европейский союз с 1 июля откроет внешние границы для граждан менее 20 стран, но для украинцев страны ЕС пока останутся закрытыми.

Ранее сообщалось, что Украина была внесена в список стран, которым могут разрешить въезд в ЕС.

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Автор: Надежда Собенко