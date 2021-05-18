UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ЕС изменили срок хранения вакцины Pfizer

Автор: Анастасия Рокитна

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что после разморозки неоткрытые флаконы вакцины Pfizer от коронавируса можно хранить в холодильнике до месяца. Это намного дольше, чем рекомендовалось ранее - 5 суток.

Об этом сообщает BBC.

Необходимость транспортировки и хранения при очень низких температурах была одним из основных недостатков вакцины Pfizer, пишет BBC.

Предыдущие требования к хранению вакцин Pfizer усложнили их использование в некоторых частях мира.

Это изменение может повлиять на развертывание вакцинации в ЕС.

Ранее сроки хранения неразведенной размороженной вакцины составляли:

  • до 6 месяцев при температуре от -60 до -80;
  • до 120 часов (5 суток) при температуре от +2 до +8;
  • до 2 часов при температуре до +25.

После разведения вакцина сохраняется 6 часов при температуре от +2 до +25.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал прибытие в Украину более 473 тысяч доз вакцины Pfizer для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.

Также в Министерстве здравоохранения объяснили, почему вакцинация педагогов начнется к началу следующего учебного года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина