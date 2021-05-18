В ЕС изменили срок хранения вакцины Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что после разморозки неоткрытые флаконы вакцины Pfizer от коронавируса можно хранить в холодильнике до месяца. Это намного дольше, чем рекомендовалось ранее - 5 суток.
Об этом сообщает BBC.
Необходимость транспортировки и хранения при очень низких температурах была одним из основных недостатков вакцины Pfizer, пишет BBC.
Предыдущие требования к хранению вакцин Pfizer усложнили их использование в некоторых частях мира.
Это изменение может повлиять на развертывание вакцинации в ЕС.
Ранее сроки хранения неразведенной размороженной вакцины составляли:
После разведения вакцина сохраняется 6 часов при температуре от +2 до +25.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал прибытие в Украину более 473 тысяч доз вакцины Pfizer для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.
Также в Министерстве здравоохранения объяснили, почему вакцинация педагогов начнется к началу следующего учебного года.