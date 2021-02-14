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В ЕС хотят ввести сертификаты вакцинации

Автор: Игорь Литвиненко

В Европейском союзе планируют ввести сертификаты о вакцинации против коронавируса. Этот документ будет отличаться от паспорта вакцинации.

Об этом в интервью Augsburger Allgemeine заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

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По ее словам, данный документ будет медицинским, и содержать все данные, связанные с вакцинацией.

"Он не только позволит проводить дифференцированный обзор, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Речь идет о медицинском документе", - сказала Кириакидес.

При этом данный документ не будет предоставлять никаких привилегий, как возможность свободно путешествовать.

Ранее РБК-Украина писало, что в ЕС считают вакцинацию более эффективной в борьбе с COVID-19, чем закрытие границ.

Также сообщалось, что Евросоюз упростил процедуру одобрения вакцин от COVID для препаратов, которые адаптированы к мутациям коронавируса.

При этом вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что вакцинация станет новым "безвизом".

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