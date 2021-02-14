В ЕС хотят ввести сертификаты вакцинации

В Европейском союзе планируют ввести сертификаты о вакцинации против коронавируса. Этот документ будет отличаться от паспорта вакцинации.
Об этом в интервью Augsburger Allgemeine заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
По ее словам, данный документ будет медицинским, и содержать все данные, связанные с вакцинацией.
"Он не только позволит проводить дифференцированный обзор, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Речь идет о медицинском документе", - сказала Кириакидес.
При этом данный документ не будет предоставлять никаких привилегий, как возможность свободно путешествовать.
Ранее РБК-Украина писало, что в ЕС считают вакцинацию более эффективной в борьбе с COVID-19, чем закрытие границ.
Также сообщалось, что Евросоюз упростил процедуру одобрения вакцин от COVID для препаратов, которые адаптированы к мутациям коронавируса.
При этом вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что вакцинация станет новым "безвизом".